TMW - Atalanta, via al summit con la Fiorentina: si chiude per Ilicic

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Francesco Fontana

© foto di Federico De Luca

E' arrivato in questi istanti, a Milano, il ds dell'Atalanta, Gabriele Zamagna. Pronto il summit con la Fiorentina per definire l'affare relativo a Josip Ilicic. L'intenzione delle parti è chiudere, il trasferimento sembra pronto per essere definito oggi.