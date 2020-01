Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Visite mediche in corso per Mattia Caldara con l'Atalanta. Il difensore, dopo essere passato a Zingonia questa mattina, è attualmente al centro di medicina sportiva di Bergamo per i test fisici. Già oggi pomeriggio potrebbe allenarsi insieme al resto del gruppo per poi mettersi a disposizione di Gasperini.