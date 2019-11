Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante la rifinitura di oggi, a Zingonia la bella notizia del rientro in gruppo di Duvan Zapata: Gian Piero Gasperini comunque non sembra intenzionato a rischiarlo per la sfida al Manchester City di domani, dove dovrebbe andare persino in tribuna. Difficile un suo impiego dal primo minuto anche contro la Sampdoria, dopo oltre un mese di infortunio e una condizione che non può certo essere quella ideale.