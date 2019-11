Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata questa sera contro la Dinamo Zagabria non ci sarà. Il colombiano ieri mattina ha provato sul campo, ma le sensazioni hanno consigliato prudenza, col giocatore che non si sentiva libero nel calciare. Per questo, secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante è diretto in Spagna per un consulto specialistico che avrà l'obiettivo di far maggiore chiarezza sulla situazione.