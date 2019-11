Fonte: dall'inviato a Torino, Marco Conterio

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato a TMW a margine del pranzo UEFA con i dirigenti della Juventus: "Vogliamo qualificarci stasera, siamo qua per questo. Cosa aspettarci rispetto allo scorso anno? Tutte le gare sono differenti, questa è una nuova partita e una nuova stagione, noi vogliamo i punti che ci servono per arrivare agli ottavi. Come vedo l'Atletico? Una squadra fantastica che sta benissimo. Cristiano Ronaldo? E' un giocatore magnifico che a noi ha sempre segnato. Non so se giocherà, ma non è un problema nostro... Un pronostico? Spero che vinca il migliore e spero che i migliori alla fine saremo noi. Siamo abituati a fare tante partite importanti di seguito, ma quella di oggi è importante, possiamo qualificarci agli ottavi di Champions League. Poi penseremo alla gara col Barcellona di Liga. Mercato di gennaio? Come idea non vogliamo fare mercato, ma se ci sarà bisogno ci muoveremo. L'obiettivo è vincere almeno un titolo, vogliamo arrivare primi in Liga e andare il più lontano possibile in Champions, penso almeno alle semifinali".