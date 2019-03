Fonte: Da Torino, Ivan Cardia

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, dall'albergo dei colchoneros a Torino ha parlato ai cronisti presenti del match di questa sera contro la Juventus. Queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW: “Speriamo di fare una buona gara. Vediamo come andrà ma siamo convinti di poter passare. Vogliamo fare bene, non abbiamo timore ma c’è da lottare. Abbiamo il desiderio di giocare la finale di. Champions in casa nostra, è un trofeo che inseguiamo da anni. Simeone? È tranquillo. Ronaldo e le cinque Champions? È un grandissimo giocatore, magnifico, non tutti hanno la fortuna di avere le Champions che ha lui. Se lo temo? È un gran giocatore, pericoloso, può aiutare molto la Juve. Real e PSG eliminati? Sta a noi, più andiamo avanti più opzioni abbiamo di vincere”.