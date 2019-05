© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atletico Madrid continua a puntare Paulo Dybala come possibile sostituto di Antoine Griezmann: per il francese verrà versato il valore della clausola rescissoria e, con quei soldi, i Colchoneros puntano a convincere la Juventus. L'offerta pronta è di circa 70 milioni di euro, con un triennale per l'argentino da 9 milioni annui. I madrileni puntano anche Edinson Cavani, del Paris Saint Germain.