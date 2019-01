© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid ha trovato l'accordo per l'approdo di Alvaro Morata dal Chelsea. Pochi minuti fa Juan Manuel Lopez ha praticamente definito la trattativa per riportare in Spagna l'ex Juventus. È il primo passo per il giro di attaccanti che si sta profilando: ora il Chelsea è a un bivio, tra prendere Gonzalo Higuain - ma solo in prestito dalla Juve - oppure Callum Wilson, centravanti del Bournemouth che piace molto a Marina Granovskaia.