tmw Atletico Madrid, Simeone scende in campo per Suarez: telefonata al Pistolero, le ultime

Telefono bollente per Luis Suarez. Diego Pablo Simone vuole il Pistolero all’Atletico Madrid. Domenica scorsa la prima telefonata tra i due, i contatti proseguono anche in queste ore. Il Cholo ha individuato in Suarez il primo obiettivo per l’attacco. Il Barça è disposto a trattare, ma a determinate condizioni. La pista Juventus s'è raffreddata e sullo sfondo resta l’Ajax a caccia del colpo amarcord. Ma oggi l’Atletico Madrid prova a scalzare la concorrenza proponendo due o tre anni di contratto al giocatore. Tutto su Suarez, l’Atletico - che prima deve fare un’uscita - ci crede. E scende in campo, direttamente, il Cholo Simeone...