L’Atletico Madrid non molla. E rilancia per trattenere il suo capitano Diego Godin. Offerto il rinnovo del contratto a cifre importanti. I Colchoneros hanno dato a Godin quindici giorni di tempo per decidere se accettare il rinnovo oppure no. Le sensazioni in quel di Madrid rimangono positive, nonostante il forte pressing dell’Inter. Due settimane per dare una risposta sul suo futuro. L’Atletico non molla ancora Godin...