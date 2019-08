Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di TMW nella zona mista di Marassi è intervenuto il portiere della Sampdoria Emil Audero che ha così commento il ko contro la Lazio: “Bella Lazio, brutta Samp. Abbiamo concesso troppe palle gol. Abbiamo avuto qualche occasione ma non siamo riusciti a concretizzarla, loro sì, anche perché hanno avuto chance molto più nitide. Non abbiamo lavorato bene come reparto difensivo e i biancocelesti ci sono stati superiori tutta la partita. Avremo modo di lavorare, ci sarà tempo per perfezionarci. In questi casi meglio cancellare tutto il prima possibile e fare i complimenti alla Lazio, che ha fatto una grande partita”.