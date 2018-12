TMW - Ausilio: "Gabigol non fa parte dei piani: troveremo soluzione giusta"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Nel corso della chiacchierata con la stampa a margine della premiazione come Manager Sportivo dell'Anno per il 2018, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato anche del futuro di Gabriel Barbosa. "Gabigol rientrerà qui da noi all'Inter, finisce il prestito con il Santos. Ho fatto sapere ai suoi agenti che per i prossimi sei mesi non avrà spazio. Siamo contenti di quel che ha fatto, troveremo la soluzione migliore insieme a lui".