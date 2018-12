TMW - Ausilio: "Icardi non ha ancora accettato l'ultima proposta di rinnovo"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio, manager dell'anno del 2018, ha parlato di Mauro Icardi e del suo rinnovo. "Sono stato molto onesto: ho detto come stanno le cose. La proposta dell'Inter l'ha avuto due anni fa e l'ha firmata. L'ultima proposta, di due mesi fa, l'ha avuta e non l'ha al momento accettata. Non vuol dire che non si possa andare avanti: da parte nostra c'è voglia di continuare la trattativa con la voglia di proseguire. Io e l'Inter discutiamo solo in ufficio, nelle sedi nostre, non nei social o nelle trasmissioni tv. Siamo a disposizione completa, io e Marotta".