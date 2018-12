TMW - Ausilio: "Stiamo osservando Tonali, Barella e Mancini"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tavola rotonda al premio Manager dell'Anno a Milano dove ha parlato anche il ds dell'Inter, Piero Ausilio. "Sono stati quattro anni durissimi anche se il FFP non sparisce. Bisogna sempre spendere in base al guadagno. Noi siamo riusciti a farcela attraverso peripezie e cambi di proprietà. Non abbiamo fatto contenti tutti i tifosi perché all'Inter si chiede di vincere. Dopo il triplete è iniziato un percorso con lo scopo di ripartire e noi siamo ripartiti. C'è una proprietà molto ambiziosa nonostante la lontananza. Il Presidente però è vicino a noi, sta strutturando il club in maniera precisa con l'inserimento di elementi di alto livello come Beppe Marotta. Si vuole ovviamente portare l'Inter dove merita, speriamo al più presto possibile. I paletti in questi anni, ammortamenti e tetti salariali, sono stati davvero tanti. Il problema non è tanto iscrivere un numero di calciatori in lista UEFA, e probabilmente abbiamo anche pagato in questo senso in Champions, quanto sapere come si compila la lista stessa. Quest'anno abbiamo tenuto fuori giocatori indipendentemente dalle valutazioni del nostro allenatore Spalletti. Ci ha penalizzati. Se ci dicessero di ascrivere un numero limitato, al di là dei nomi e delle relative cifre di acquisto sarebbe tutto più semplice. Mercato? Noi abbiamo valori e qualità che deve essere messa in condizione di esprimersi. Se riusciamo a trovare qualità negli italiani, siamo anche contenti. Al momento qualcosa stiamo guardando: Tonali, Barella e Mancini sono tre di questi, altri li stiamo tenendo sotto osservazione nell'Atalanta. A Zingonia ci sono i migliori. Di Bastoni, a proposito, siamo molto felici per averlo preso prima di altri. Icardi? Se vuole restare con noi, siamo pronti a fare ciò che serve per accontentarlo. Una proposta l'abbiamo già fatta due mesi fa, ma ancora non ci è pervenuta alcuna risposta. Juve? Se avesse voluto vestire i colori bianconeri probabilmente avrebbe chiesto di stilare un contratto differente rispetto a quello attuale".