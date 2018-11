TMW AWARDS - La vittoria va a Carlo Osti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stop alle votazioni. A conclusione di una lotta serrata con Daniele Faggiano, condita da frequenti sorpassi e rimonte, Carlo Osti ha vinto i TMW Awards 2018 nella categoria diesse. Un inseguimento estenuante, risolto unicamente negli ultimi giorni quando l'affermazione del diesse doriano è andata consolidandosi. Un premio alla carriera del dirigente, lunga e ricca di successi personali, nonostante il campionato dei liguri sia iniziato leggermente al di sotto delle aspettative. E' comunque innegabile che Osti, pur dovendo far fronte ad esigenze di bilancio piuttosto strette, abbia consegnato a Giampaolo giocatori di un certo livello quali Tonelli, Jankto, Saponara e Defrel.

La redazione di TMW si congratula dunque con Osti, rinnovando al contempo un augurio di pronta guarigione al collega Walter Sabatini.

Ancora tutto da stabilire per quanto riguarda i giovani. Sandro Tonali è arrivato primo nel voto popolare, ma nei prossimi giorni sarà la giuria di qualità a decidere il vincitore finale tra i primi quindici classificati.

Ringraziamo ancora una volta il nostro numeroso e fedele pubblico che, anche per la decima edizione, non ha fatto mancare il suo entusiasmo partecipando in massa ai TMW Awards. Arrivederci al prossimo anno e grazie di cuore a tutti!

CLASSIFICA DEFINITIVA DIESSE

1 - OSTI Carlo (Sampdoria) 35.80%

2 - FAGGIANO Daniele (Parma) 33.17%

3 - TARE Igli (Lazio) 26.18%

4 - VAGNATI Davide (Spal) 1.25%

5 - PARATICI Fabio (Juventus) 0.78%

6 - TRINCHERA Stefano (Cosenza) 0.74%

7 - AUSILIO Piero (Inter) 0.31%

8 - PERINETTI Giorgio (Genoa) 0.31%

9 - MARROCCU Francesco (Brescia) 0.27%

10 - ANGELONI Valentino (Venezia) 0.22%

VOTAZIONE POPOLARE UNDER 21

1 - TONALI Sandro (Brescia) 11.32%

2 - KEAN Moise Bioty (Juventus) 10.25%

3 - PELLEGRI Pietro (Monaco) 9.96%

4 - CEROFOLINI Michele (Cosenza) 9.79%

5 - ERCOLANI Luca (Manchester United) 7.95%

6 - MAGAZZÙ Luca (Inter) 6.19%

7 - ESPOSITO Sebastiano (Inter) 4.78%

8 - SINIEGA Giacomo (Torino) 4.18%

9 - CARDINALI Matteo (Roma) 3.50%

10 - ADORANTE Andrea (Inter) 3.11%

11 - SCHIRÒ Thomas (Inter) 3.04%

12 - BETTELLA Davide (Atalanta) 2.75%

13 - MEROLA Davide (Inter) 2.67%

14 - ARMINI Nicolò (Lazio) 2.22%

15 - SEMERARO Francesco (Roma) 1.88%.