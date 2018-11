TMW AWARDS - Tonali eletto miglior giovane italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il momento magico di Sandro Tonali. Dopo la convocazione in nazionale ed un posto sempre più importante nei meccanismi del Brescia, in attesa di dominare le cronache del prossimo calciomercato, il centrocampista classe 2000 vince i TMW Awards. Un trionfo arrivato già attraverso il voto popolare, svettando tra duecento candidati, e che la giuria ha provveduto a consolidare con percentuali quasi plebiscitarie. Ben otto su dodici, infatti, hanno collocato Tonali in testa, senza che nessuno lo escludesse dal podio finale. Si tratta del primo millennial a conquistare questo scettro ed il secondo nella storia, dopo Lorenzo Insigne all'epoca in forza al Pescara, ad imporsi giocando per un club di serie B.

Si chiude così la decima edizione dei TMW Awards. Il primo ad essere premiato, Marco Verratti, ha avuto poi una carriera di assoluto livello in azzurro e con il Paris Saint Germain. Auguriamo a Tonali di percorrere lo stesso cammino lastricato di successi e soddisfazioni.

Tra i dirigenti il successo spetta a Carlo Osti della Sampdoria. Per entrambi è prevista la consueta targa celebrativa.

Non ci resta che ringraziarvi per l'immenso affetto e partecipazione che avete riservato al sondaggio-concorso che, dal 2009, premia il calciatore italiano più promettente e il diesse più amato. Arrivederci al prossimo anno!

CLASSIFICA FINALE TMW AWARDS 2018

1 - Tonali Sandro (Brescia) 31 voti

2 - Kean Moise Bioty (Juventus) 15 voti

3 - Pellegri Pietro (Monaco) 8 voti

4 - Merola Davide (Inter) 5 voti

5 - Siniega Giacomo (Torino) 4 voti

6 - Esposito Sebastiano (Inter) 3 voti

7 - Bettella Davide (Atalanta) 2 voti

8 - Cerofolini Michele (Cosenza) 1 voto

9 - Ercolani Luca (Manchester United) 1 voto

10 - Armini Nicolò (Lazio) 1 voto

11 - Cardinali Matteo (Roma) 1 voto

Giuria di qualità

Presidente: Michele Criscitiello (Direttore TMW e Sportitalia)

Fabrizio Biasin (Editorialista Libero)

Giancarlo Camolese (Allenatore)

Daniele Carnasciali (Ex calciatore)

Fulvio Collovati (Campione del Mondo ed opinionista)

Rino D'Agnelli (Già capo-scout e Direttore Sportivo)

Vincenzo D'Amico (Ex calciatore, opinionista sportivo)

Gabriele Martino (Direttore Sportivo)

Giorgio Molon (Dirigente settore giovanile)

Malu' Mpasinkatu (Direttore Sportivo)

Fabrizio Ponciroli (Direttore Calcio 2000)

Mario Sconcerti (Rai)

ALBO D'ORO

TMW AWARDS 2009: Marco Verratti (Pescara) - Pantaleo Corvino (Fiorentina)

TMW AWARDS 2010: Daniele Ragatzu (Cagliari) - Pietro Lo Monaco (Catania)

TMW AWARDS 2011: Lorenzo Insigne (Pescara) - Pierpaolo Marino (Atalanta)

TMW AWARDS 2012: Roberto Insigne (Napoli) - Daniele Prade' (Fiorentina)

TMW AWARDS 2013: Domenico Berardi (Sassuolo) - Beppe Marotta (Juventus)

TMW AWARDS 2014: Federico Bonazzoli (Inter) - Piero Ausilio (Inter)

TMW AWARDS 2015: Gianluigi Donnarumma (Milan) - Cristiano Giuntoli (Napoli)

TMW AWARDS 2016: Manuel Locatelli (Milan) - Gianluca Petrachi (Torino)

TMW AWARDS 2017: Patrick Cutrone (Milan) - Igli Tare (Lazio)

TMW AWARDS 2018: Sandro Tonali (Brescia) - Carlo Osti (Sampdoria).