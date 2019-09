TMW - Bacca: "Al Villarreal sono felice, voglio tornare presto in Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l'ex attaccante del Milan Carlos Bacca ha parlato anche della sua nuova avventura al Villarreal, dove si trova dall'estate del 2017: "Sono molto contento e soddisfatto, mi sto godendo ogni giorno qui. Lavoro sempre duramente per aiutare il Villarreal a raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissato per quest'anno. In Spagna sto bene e sono felice".

Con la speranza di tornare presto a vestire anche la maglia della Nazionale colombiana?

"Assolutamente sì, vestire la maglia del proprio Paese è sempre qualcosa di unico".