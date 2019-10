TMW - Baggio: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Antonio Conte"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento: "L'affetto dei tifosi? Mi colpisce tanto e a volte faccio fatica a capirlo perché sono tanti anni che ho smesso. Mi rende comunque molto molto orgoglioso".

La corsa di Mazzone sotto la curva nel derby Brescia-Atalanta?

"Avevo tutti i miei compagni che mi hanno abbracciato durante la partita. L'ho vista dopo a casa".

Il talento più puro del calcio italiano?

"Ce ne sono tanti. I primi che mi vengono in mente sono Sensi e Barella dell'Inter".

Brescia-Fiorentina?

"Penso proprio che lunedì me la vedrò"

Chiesa?

"Giocatore fenomenale"

Tonali?

"Un altro dello stesso livello"

Da quale allenatore mi sarebbe piaciuto farmi allenare?

"Non lo so, ce ne sono tanti bravi. Conosco Conte, magari mi piacerebbe essere allenato da lui"

Mancini?

"Sta facendo un grandissimo lavoro, portando la Nazionale ad alti livelli

Pioli al Milan?

"Ha le qualità per uscire fuori da questa situazione"

Il razzismo negli stadi?

"Il problema c'è sempre stato, forse oggi è solo più amplificato dai social. È solo questione di educazione"

Voglia di tornare?

"No, per ora no. Voglio vivere una vita semplice, senza tanti pensieri".

