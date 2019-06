TMW - Bagno di folla al Franchi per Commisso: "I love Florence"

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Bernabei

Al termine della conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si recato all'interno dello stadio Franchi per il primo saluto ufficiale ai tifosi viola. Con la tribuna coperta quasi piena, Commisso ha fatto il suo ingresso in campo accompagnato dall'inno della Fiorentina, accolto dal club manager Giancarlo Antognoni.

La consegna della maglia - Antognoni ha consegnato una maglia viola a Commisso: "Ho consegnato prima maglia viola Rocco, mi auguro la porti più in alto possibile. Lui ha capito la passione che hanno i tifosi, farà il possibile per portarla ad un livello ottimale", le sue parole dal campo. Presenti anche il sindaco Nardella e alcuni dirigenti Mediacom (società di proprietà di Commisso).

Ancora Commisso - Applaudito dai tantissimi tifosi viola presenti sugli spalti, Rocco Commisso ha rilasciato altre dichiarazioni: “Io sono italiano, mi sento italiano. Io ho cuore, per poco non scoppio a piangere. Datemi un mese e parlerò meglio l’italiano, la mia idea è venire qua molto spesso, vi voglio bene. I love you. Non c’è stata emozione più forte di vedere la mia Italia Campione nel 2006, ma questo giorno è ancora più commovente. Vorrei ringraziare il team di Mediacom e i legali che hanno aiutato in questa avventura. Nella mia vita sono stato fortunato e oggi ho 4500 dipendenti che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Il problema è che ora tutti vogliono venire a lavorare a Firenze e non restare in America. Come ho detto al Sindaco, sapevo che non esiste una città come Firenze a livello mondiale, ma non potevo immaginare tutto quello che ho visto in questi giorni. Calore, bellezza, umiltà, sentimento... sono felicissimo, grazie Firenze ti voglio bene. I love Florence".