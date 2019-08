TMW - Baldissoni: "Tare scambierebbe i gironi? Pensano spesso alla Roma"

Fonte: Dai nostri inviati, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

Dopo il sorteggio della fase a gironi di Europa League, il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, ha parlato in zona mista. Queste le sue parole raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com: "Il Wolverhampton è stato un errore del segretario, gli era saltato il monitor, quindi nessun problema, tutto risolto".

Sorteggio comunque non facilissimo.

"Pensiamo sempre di trovare partite facili in queste competizioni, ma non è così, lo spirito della competizione è diverso. Non parliamo prima di giocare, vogliamo dare il massimo sempre e cercare di andare il più avanti possibile. Due anni fa potevamo arrivare in finale di Champions pur affrontando squadre più attrezzate, quindi tutto è aperto. I professionisti che vestono la maglia della Roma devono sperare di arrivare il più avanti possibile".

Il presidente del Basaksehir ha detto che la Roma è favorita e che loro giocheranno per il secondo posto.

"I favori del pronostico vanno meritati sul campo, il ranking non conta".

Tare ha detto che farebbe a cambio con il vostro girone. Cosa ne pensa?

"È tipico per le persone della Lazio occuparsi di affari della Roma, io fatico a ricordare anche qual è il loro girone, penso solo alle nostre cose".

Giocherete nello stadio del Wolfsberger?

"Non credo sia sufficiente la capienza, visto che può contenere solo 7000 persone ma ancora non abbiamo ricevuto comunicazioni, dovranno parlare con la UEFA".

Under affronterà il suo passato.

"Gli chiederemo informazioni sulla sua ex squadra".