TMW - Bale-Inter, dalla Spagna filtrano smentite a caldo

Fonte: ha collaborato Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Gareth Bale all'Inter". La notizia, rimbalzata forte ieri dal Chiringuito, ha certamente scosso il calciomercato spagnolo, italiano, inglese. Quel che arriva però a caldo dai club e da fonti vicine allo stesso Bale è di una totale freddezza sul rumor. No secchi, Bale per costi e oneri per adesso è troppo. Forse per tutti, a meno che il Madrid non abbassi le pretese, giocatore compreso. Chiaro che l'Inter sogni però in grande, nomi importanti: l'arrivo di Godin, la caccia al grande nove lo dimostra. Bale sarà troppo, anche come rapporto costo-rendimento-investimento? Le reazioni a caldo dicono per adesso di sì.