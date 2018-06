TMW - Ballardini: "Criscito fondamentale. Vorrei confermare Bertolacci"

Nel corso dell'intervista a RMC Sport, il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato anche del ritorno di Domenico Criscito al Grifone. "Il ritorno di Mimmo è qualcosa di fondamentale per noi. Ci deve responsabilizzare e merita di trovare una squadra e un ambiente dove poter continuare a giocare ad altissimi livelli. Bertolacci? Da accordi deve ritornare al Milan. Mi piace moltissimo come giocatore ed è stata una delle nostre colonne. Non so come si svilupperà il mercato, ma ci farebbe molto piacere se decidesse di continuare con noi".