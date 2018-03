TMW - Balo e il futuro. Il Nizza avrà un indennizzo legato a gol e obiettivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chi vorrà Balotelli a fine stagione, dovrà pagare". Hanno fatto rumore le dichiarazioni del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère ai colleghi di RMC Sport su Supermario. In estate Balotelli ha firmato un contratto annuale con i francesi e lo stesso Mino Raiola, agente del giocatore, aveva ammesso nei giorni scorsi come sarebbe stato un affare 'prenderlo a parametro zero'. Per questo il discorso del presidente nizzardo sembrava quantomeno insolito, seppur possibile.

Secondo quanto ricostruito da TMW in sede di trattativa è stato stabilito una sorta di accordo fra le parti legato agli obiettivi, personali e di squadra, e ai gol segnati in stagione. Secondo questo accordo il club che vorrà Balotelli a giugno dovrà pagare una sorta di indennizzo al Nizza proprio legato a questi parametri, un modo per tutelare la società della costa azzurra che ha puntato forte su di lui ma pure per non mettere paletti troppo esosi alla partenza del giocatore.