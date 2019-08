TMW - Balotelli al Flamengo, contatti con Braz: i dettagli dell'offerta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli e il futuro. La notizia dell'interessamento del Flamengo è arrivata a sorpresa nella giornata di oggi: il club rubionegro vuole un grande nome per infiammare il pubblico e quello di Super Mario è quello scelto dalla proprietà e dalla dirigenza. Balotelli si è sentito con il vicepresidente Braz, contatti costanti e adesso è pronta l'offerta. Secondo quanto raccolto da TMW, il Flamengo potrebbe offrire tra i 3 e i 3,5 a stagione per due anni per convincere Balotelli, ora libero, a dire sì.