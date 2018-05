TMW - Balotelli e il futuro: contatti con i campioni di Russia della Lokomotiv

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo due ottime stagioni a Nizza, il futuro di Mario Balotelli sarà lontano dalla Costa Azzurra. Quello di Supermario è un profilo attraente per molti, non solo in Italia. Le ultime, in Serie A, ad averci fatto più di qualche pensierino sono state Roma e Torino, ma non solo. Quello di Balotelli infatti è un nome buono anche e soprattutto per l’estero ed in tal senso l’ultima squadra ad aver mostrato interesse è la Lokomotiv Mosca fresca vincitrice del titolo in patria. La Champions da giocare il prossimo anno è un richiamo di non poco conto ed il club russo, secondo quanto raccolto da TMW, si è già messo in contatto con Mino Raiola e tutto l’entourage dell’attaccante del Nizza per formulare la prima offerta e provare ad impostare l’operazione in vista di giugno.