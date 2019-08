TMW - Balotelli e il grande rilancio di Cellino. Ora il Brescia è dietro l'angolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rilancio che non ti aspetti. La trattativa che in tanti a Brescia hanno per settimane solo sognato è diventata concreta nella serata di ieri e realtà questa mattina: Mario Balotelli è vicino alle rondinelle dopo l'ultimo rilancio di Massimo Cellino, che ha messo sul piatto un contratto molto importante.

Da un lato il Flamengo, che di cifre astronomiche ne aveva solo parlato senza mai arrivare a un'offerta nero su bianco. Dall'altro il Brescia, che ha offerto oltre tre milioni di euro a stagione per convincere Balotelli a sposare la causa di una neopromossa che sogna in grande: tutto adesso è nelle mani di SuperMario, ma la strada è in discesa. Cellino e Balo sono promessi sposi.