TMW - Balotelli e la missione Europeo. Parma sogna, operazione possibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma sogna Mario Balotelli e questa estate potrebbe non essere solo un sogno. Nella stagione che si concluderà con l'Europeo itinerante, il centravanti classe '90 reduce da sei mesi all'Olympique Marsiglia vuole tornare in Italia: per dimostrare di poter fare ancora la differenza, per dimostrare di essere da Nazionale e di poter incidere nella squadra di Mancini.

Daniele Faggiano sta lavorando in maniera seria e approfondita a questa operazione. Appurato che riscattare Roberto Inglese non è fattibile per l'alto costo del cartellino, il dirigente del club emiliano ha alzato il pressing per il centravanti nato a Palermo con un'offerta molto importante: l'idea è quella di fare di Balo il calciatore più pagato della rosa, di comporre un coppia d'attacco con Gervinho che stuzzica non poco la fantasia dei tifosi.

E adesso? Per Balotelli questi sono giorni di riflessione. Il Parma è una possibilità che sta prendendo seriamente in considerazione: perché è vicina alla sua Brescia, perché Parma è l'ambiente ideale per lavorare nel modo migliore e per dimostrare al ct Mancini che può far parte del gruppo azzurro.