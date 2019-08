Fonte: da Milano, Andrea Losapio

Arrivano ulteriori dettagli sul corteggiamento del Flamengo per Mario Balotelli. Il club rubionegro è atteso nella giornata di domani in Italia per forzare e cercare di definire la trattativa per l'arrivo di Super Mario al fianco di Gabigol. Oggi summit tra il giocatore e il suo entourage a Milano, domani è attesa dunque l'accelerata in un senso o nell'altro mentre, al contempo, l'Hellas Verona domani si è dato la deadline per il grande obiettivo in attacco.