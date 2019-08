TMW - Balotelli-Flamengo, summit a Milano con agenti e amici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore calde per il possibile trasferimento di Mario Balotelli al Flamengo. Nel corso del pomeriggio c'è stato un incontro, a Milano, fra il centravanti - svincolato dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia - e il suo entourage composto, con la presenza anche del fratello Enock Balotelli (che sta avendo un ruolo decisivo nello sviluppo della trattativa) e dell'amico Anthony. Una discussione di quasi un'ora.

BALOTELLI ATTENDE L'OFFERTA - Il centravanti è stato oggetto delle attenzioni dell'Hellas Verona, con Setti che ha provato in più di un'occasione a sbloccare la trattativa, ma attualmente il Flamengo è in vantaggio. La proposta è di circa 15 milioni di euro - netti - al calciatore, per 2 anni e 4 mesi, fino al 30 giugno del 2021. L'idea sarebbe quella di accettare, per provare un'esperienza nuova, ma molto dipenderà anche dal trattamento dei diritti di immagine, questione centrale nel possibile trasferimento.