Intervistato in zona mista, Mario Balotelli ha parlato dopo la sfida pareggiata 1-1 dal suo Brescia contro il Parma. Questo quanto raccolto da TMW: "Questa per noi era una partita da vincere, se abbiamo pareggiato è colpa nostra".

Cos'è mancato al Brescia oggi?

"Non prendere gol e segnarne di più".

Come si chiude il vostro 2019?

"Non male, non malissimo. Ma saremmo potuti essere un po' sopra in classifica. In ogni caso non la vedo così male in vista della ripresa del campionato".

Quanto è stato vicino al Parma?

"Dovete chiederlo ai dirigenti del Parma (ride, ndr). Avevo parlato coi ducali, ma alla fine sono qui al Brescia".

È il suo momento migliore in questa stagione?

"Sto bene da tanti anni".