© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che la prestazione di Stefano Sensi avesse colpito - soprattutto dal vivo - lo stesso Barcellona, era cosa risaputa. Molto impressionato, infatti, era rimasto il club blaugrana in occasione della sfida del Camp Nou contro l'Inter: anche in quell'occasione, schierato dal 1' nel centrocampo di Conte, Sensi era risultato tra i migliori in campo.

Interesse datato - Un interesse - quello del Barcellona per il centrocampista classe '95 - che risale già ai tempi del Sassuolo. E adesso che veste la maglia nerazzurra, la musica non sembra cambiare. Il profilo è di quelli che il club spagnolo valuta in modo concreto per la prossima stagione. Tanto che, in questo senso, i contatti tra le due società risultano esserci già stati. Complici anche le situazioni legate al futuro di Arturo Vidal e Ivan Rakitic, dunque, la situazione di Sensi (arrivato la scorsa estate dal Sassuolo in prestito oneroso da 5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni) resta una delle più interessanti da monitorare in vista dei prossimi mesi.