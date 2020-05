tmw Barcellona, scaricato Dembele. Il PSG si defila, i blaugrana accettano il prestito

Il Barcellona ha scaricato Ousmane Dembele, arrivato tre anni fa per 105 milioni di euro (più 40 di bonus) che in questa stagione ha giocato solamente nove partite fra Liga e Champions League, segnando la miseria di un solo gol. I comportamenti non professionali del giocatore sono alla base della rottura del rapporto con i blaugrana che stanno cercando una soluzione, anche in virtù di uno stipendio monstre e un valore che si sta - nemmeno troppo lentamente - erodendo.

A BILANCIO PER 42 MILIONI - In questo momento Dembele non ha grande mercato, sia per il valore del cartellino - che in tempi di Coronavirus scende ancor più del preventivabile - sia per uno stipendio monstre da oltre 12 milioni di euro più 6,6 di bonus. Probabile che in questa stagione non ne abbia raggiunto nemmeno uno, anche per l'infortunio che ha subito e che lo avrebbe tolto dal campo a prescindere dalla questione Covid-19. A bilancio, per evitare minusvalenze, la somma è di 42 milioni.

IL PSG SI DEFILA - L'unica squadra realmente interessata negli ultimi mesi è stato il Paris Saint Germain, forse l'unica che può permettersi di puntare forte su un francese di questo calibro. Lo status di Dembele però è traballante: stella del calcio, supernova che sta per scoppiare, calciatore in declino? Per questo il Barcellona ha bisogno di una squadra che lo elevi a uno status superiore rispetto a quello che è attualmente: insomma, il Barça accetterebbe il prestito, pagando gran parte dello stipendio a patto che però giochi titolare in maniera continuativa, o quasi, e che sia una big. Potrebbe essere una idea per le italiane, sapendo della doppia valenza del giocatore: da una parte le grandi qualità (inespresse al Barça) ma anche gli atteggiamenti tutt'altro che ligi alle regole.