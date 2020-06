tmw Barcellona, summit con il padre di Messi: triennale sul tavolo per chiudere al Barça

Lionel Messi è pronto a firmare l'ennesimo contratto con il Barcellona. Il meno banale rispetto a quelli degli ultimi anni, perché dopo stagioni di idillio amoroso il rischio che potesse attivare la clausola per andare via c'era, molto più concreto. Alla fine ha deciso di rimanere al Barça, forse per non sporcare la sua carriera da idolo del Camp Nou.

SUMMIT - Da domani ogni giorno è buono per il padre per volare in Catalogna e parlare del rinnovo. Sul tavolo c'è un triennale a cifre ancora più alte degli anni passati, quasi a sfiorare i 50 milioni di euro annui. L'idea è quella di cancellare l'eventuale clausola per il rilascio: non quella rescissoria, ma quello non è un problema. Dovesse esserci la fumata bianca, peraltro molto probabile, chiuderebbe la sua carriera al Barça.