tmw Barros Schelotto: "Dispiace per come andò a Palermo, un giorno vorrei allenare il Napoli"

Nel corso della lunga intervista esclusiva concessa oggi a TMW, mister Guillermo Barros Schelotto ha ripercorso la sua sfortunata avventura sulla panchina del Palermo nel 2016, svelando al contempo il sogno di tornare ad allenare in Italia, magari nel tempio di Diego Armando Maradona: "Napoli? Purtroppo ancora non ne ho mai avuto la possibilità, ma il Napoli per ogni argentino è ovviamente un sogno nel cassetto. Sarebbe bellissimo ripercorrere le orme di Diego Armando Maradona, nella sua città e nel suo stadio, ma lo sarebbe anche allenare in Serie A più in generale".

Nel 2016 ci è andato vicinissimo....

"L'esperienza al Palermo è durata sfortunatamente poco meno di un mese, mi dispiace molto. All'epoca la UEFA non riconosceva la validità del mio patentino da allenatore, ma adesso è tutto risolto. L'Italia mi piace molto, così come il calcio italiano, e dopo che avrò passato un altro po' di tempo qui in MLS sarà sicuramente un mio obiettivo tornarci".