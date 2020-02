vedi letture

Barrow: "Sconfitta strana, non abbiamo demeritato. Dopo il primo rosso tutto complicato"

A margine della sfida di questo pomeriggio persa dal Bologna contro il Genoa, Musa Barrow, attaccante rossoblù, ha parlato in zona mista: "Non so come giustificare la sconfitta, è stata strana. Loro hanno fatto bene, anche se noi non abbiamo demeritato. Alla fine abbiamo perso così, ma continuiamo a ragionare sulla prossima sfida".

Oggi davanti non avete avuto tante occasioni, c’è un motivo particolare?

“Loro sono stati bravi, noi abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ma dopo l’espulsione si è complicato tutto”.

Con tre gol in quattro partite sei subito entrato nel cuore dei tifosi

"Io sono venuto qua per aiutare e giocare e quando sono arrivato ho trovato una grande squadra e un grande mister. Mihajlovic mi aiuta tanto, mi dà consigli quotidiani".

Sconfitta dovuta anche agli infortuni?

“Oggi abbiamo perso, può essere che qualcosa sia influito, ma chiunque gioca lo fa con convinzione e vuole fare il meglio per la squadra”.