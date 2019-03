Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato a TMW a margine dell'incontro con i ragazzi della Junior Tim Cup alla Parrocchia Maria Regina della Pace: "Ho cominciato dall'oratorio, ma in passato era normale, era un luogo di ritrovo in cui poter giocare insieme agli amici. Ricordo il clima disteso e sereno, è bello che ci siano ancora oratori aperti per questi ragazzi, sperando che qualcuno possa arrivare in Serie A o a vincere un Mondiale".

Com'è vincere un Mondiale?

"È il sogno di tutti, il mio si è realizzato e spero che possa succedere a tanti altri".

Cos'è per te il fair-play?

"È fondamentale portare rispetto all'avversario e all'arbitro, perché tanti ragazzi ci guardano".