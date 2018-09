TMW - Barzagli: "Juve più forte degli ultimi anni. Ritirarmi? Devo valutare"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Andrea Barzagli, presente al "Memorial Scirea" ha ritirato il premio Carriera Esemplare: "Scirea è un simbolo della Juventus e dell'Italia, un esempio di correttezza e un uomo fantastico in campo e fuori. Per me è un piacere e un onore ricevere questo premio".

sul momento della Juve: "Siamo i favoriti per tutto quello che abbiamo vinto negli anni passati ma bisogna poi dimostrare di essere i più forti. Adesso inizia il mese di ferro con l'inizio della Champions".

su Cristiano Ronaldo: "La minor preoccupazione è il fatto che non abbia segnato, del resto ha sempre dimostrato nella sua carriera di farne tantissimi. Per me è un piacere allenarmi con lui, giocatore di grande professionalità. Ed è una persona che trasmette energia e grande voglia di lavoro".

Juve già sola al comando: "Siamo partiti nel modo giusto. Ci sono stati anni dove non siamo partiti benissimo, adesso invece sì e speriamo di continuare così".

È questa la Juve più forte da quando ci giochi?: "Sulla carta mi sembra la più forte degli ultimi anni ma alla fine contano i risultati. A fine anno tireremo le somme".

Cosa ti è rimasto impresso vedendo Ronaldo in allenamento?: "La cattiveria con cui affronta gli allenamenti, anche nel far gol. Non vuole mai perdere e questo la dice lunga sul suo carattere".

È l'anno giusto per la Champions?: "Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando. Abbiamo giocato due finali negli ultimi anni, ci siamo rinforzati prendendo un giocatore che sa come si vincono le finali. Ma la Champions non è una competizione semplice, va a momenti e noi dobbiamo essere bravi a cogliere il momento".

È questa la tua ultima stagione?: "Non lo so. Ho affrontato questa stagione come le altre, con molta voglia di mettermi a disposizione. Vediamo poi nel corso dell'anno, devo valutare di anno in anno come sto a livello fisico e mentale".