TMW - Bastien-Standard Liegi, svolte le visite mediche: firma fino al 2022

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto definito per il trasferimento del centrocampista Samuel Bastien dal ChievoVerona allo Standard Liegi. Il calciatore classe '96 ha già effettuato le visite mediche nella giornata di oggi e l'esito è atteso entro domani.

Al Chievo, bonus compresi, poco meno di quattro milioni di euro. Per il calciatore contratto quadriennale con opzione per la quinta stagione.