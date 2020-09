tmw Bastos verso l'addio alla Lazio: prosegue spedita la trattativa col Basaksehir

Bartolomeu Jacinto Quissanga, al secolo Bastos, è in procinto di lasciare la Lazio. Il classe '91 da Luanda, Angola, è in trattativa con la Turchia. Lo aspetta l'Istanbul Basaksehir: la formazione allenata da Okan Buruk aspetta il centrale per giocare con Martin Skrtel e Ponck. Entourage del giocatore e Basaksehir sono in contatto costante: il FFP costringe la società di Istanbul a ragionare sui numeri che viaggiano sempre su un equilibrio delicato. Ma tutto sta quadrando, un passo dopo l'altro. E l'unica strada per il futuro di Bastos sembra quella turca.