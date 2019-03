Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Marucci

Gabriel Batistuta con un ruolo nella Fiorentina? In città in occasione della festa per i suoi cinquant'anni, l'ex campione argentino ha chiosato: "Non ha bisogno di me questa società, io sto bene in Argentina. Io sono felice di tornare a salutare gli amici e non ho problemi per la testa. Oggi ho camminato con mia mamma per la città senza sentirmi chiedere se abbiamo vinto. Ma la seguo sempre, i Della Valle non puntano su Batistuta ed io lo accetto".