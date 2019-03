Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Marucci

A Firenze in occasione della festa per i suoi 50 anni, Gabriel Omar Batistuta ha parlato anche di chi gli è succeduto, negli ultimi anni, nel ruolo di centravanti dell'Argentina: "Icardi e Lautaro? Icardi secondo me ha un potenziale maggiore, può fare di più mentre Lautaro dopo l'adattamento iniziale sta venendo fuori bene. Se si mantiene serio e responsabile può fare una grande carriera".

Su Higuain.

"È stato un grande attaccante rispettato in tutto il mondo ma non molto in Argentina dove viene ricordato per i pochi gol sbagliati e non i 2000 fatti".