Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Hradecky in porta, difesa a quattro con Lars Bender, Tah, Sven Bender e Wendell, Aranguiz e Baugartlinger davanti alla difesa. Sulla trequarti Bellarabi, Havertz e Bailey, dietro l'unica punta Volland. Queste le ultime in arrivo da Leverkusen circa le prove di Bosz sull'undici anti-Juve con cui il Bayer scenderà in campo domani: i tedeschi sono in corsa per il secondo posto, mentre la Juve arriva già sicura del primo e di conseguenza degli ottavi. Di seguito le immagini della rifinitura da poco terminata al BayArena: