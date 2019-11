TMW - Bayern, Rummenigge vorrebbe traghettatore. Mou chiede il 2022

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco, rinfrancato dalle ultime due vittorie, sta cercando un traghettatore per arrivare in fondo alla stagione, per poi valutare con calma il da farsi per il futuro, tra Tuchel e Ten Hag, per non parlare dello stesso Massimiliano Allegri che, però, ha confidato di preferire un anno sabbatico dopo l'interruzione con il rapporto con la Juventus. Ecco perché Flick, dopo avere stabilizzato la situazione subito dopo l'esonero tumultuoso di Kovac (e aver vinto 4-0 con il Borussia Dortmund), può avere ancora una chance sulla panchina.

MOU STAND-BY, WENGER ANCHE - I contatti con l'ex Juventus c'erano, ma ha anticipato le mosse tirandosi fuori almeno fino a giugno. José Mourinho avrebbe detto di sì alla corte dei bavaresi, ma ha chiesto un contratto lungo per potere lavorare, fino al 30 giugno del 2022, a stipendio da Special One. Invece Wenger avrebbe detto sì a otto mesi, ma con un'opzione di riconferma in caso di vittoria del campionato. Rummenigge non è convinto di offrire a Mou la panchina, ma per ora non ha fretta: nei prossimi giorni - comunque prima della fine della pausa - si capirà se Flick verrà confermato come allenatore in prima (e i discorsi rimandati a giugno) oppure se verrà istituito un nuovo corso.