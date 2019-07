© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finita un'era, ne inizia un'altra al Bayern Monaco. Dopo il doppio addio di Franck Ribery e Arjen Robben, i bavaresi avrebbero rotto gli indugi e sarebbero a un passo dal definire Nicolas Pepé e Leroy Sané. Oggi l'accelerata definitiva per gli esterni di Lille e Manchester City: per il giocatore dal club della Ligue 1, 75 milioni di euro. L'operazione è complessivamente superiore ai 165 milioni di euro se sommati ai 90 per Sané.