tmw Beffa Utrecht, Dalmau: "Esclusi dall'Europa con una gara in meno e in finale di Coppa"

vedi letture

"È inaccettabile". Si è sfogato così, ai microfoni esclusivi di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante dell'Utrecht, Adrian Dalmau, dopo la decisione della KNVB di mandare in Europa (senza titoli né retrocessioni) le prime cinque squadre della classifica attuale visto l'annullamento ufficiale dell'Eredivisie 2019-2020. "Serve equità, serve lo stesso metro di giudizio per tutti i club. Non si può rovinare così una stagione, sono davvero arrabbiato", ha proseguito lo spagnolo.

Oltre alla mancata partecipazione alle coppe europee, l'Utrecht si è perso anche la tanto attesa finale di Coppa d'Olanda contro il Feyenoord.

"Ormai è come se non esistesse più (si sarebbe dovuta disputare lo scorso 19 aprile, ndr)... Avevamo eliminato addirittura l'Ajax in semifinale e proprio grazie alla Coppa avremmo avuto un'altra possibile via d'accesso alla prossima Europa League. Siamo tutti amareggiati, erano giorni che si parlava di questo provvedimento, ma ci sembrava una cosa impossibile. La salute deve avere la priorità in tutto il mondo, questo è chiaro, ma qua non ci sono tanti casi e la situazione Coronavirus è piuttosto sotto controllo. Insomma, annullare la stagione è troppo drastico".