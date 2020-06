tmw Behrami ha conquistato tutti al Genoa: pronto il rinnovo col Grifone

Sette partite prima dello stop dall'arrivo a Genova da inizio gennaio e un feeling a dir poco ottimale con l'ambiente, coi compagni e col tecnico Davide Nicola. Valon Behrami ha già conquistato tutti in casa Genoa e, dopo l'approdo al Grifone nell'ultima sessione con accordo fino all'estate, è pronto per firmare il prolungamento. Ancora un anno in più, magari con opzione, per suggellare un matrimonio che ha funzionato da subito nel club di Preziosi.