TMW - Behrami racconta i retroscena sul Sion: "Detto addio a un biennale"

© foto di Federico De Luca

Una lunga intervista quella di Valon Behrami, rilasciata in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. Nel corso della chiacchierata, il centrocampista classe '84 è tornato per la prima volta sulla rescissione col Sion spiegando i perché dell'addio.

"Avevamo raggiunto un accordo biennale, di quelli importanti. E alla base di tutto, del progetto, c'erano dei progetti che non si sono poi mai realizzati. Un centro sportivo dove dovevamo trasferirci e che è rimasto in costruzione, per esempio".

Non riusciva a lavorare come avrebbe voluto?

"Esatto. Non potevo farlo bene, non avendo la possibilità di lavorare con costanza in palestra e con un campo sempre agibile. A volte ci allenavamo lontano, su un sintetico di prima generazione e facevo fatica. Il loro metodo poi: era diverso dal mio: a volte mi allenavo la mattina con la squadra e il pomeriggio facevo palestra a casa ma arrivo la domenica logoro da quel lavoro a parte".

Il lavoro nobilita l'atleta ma così...

"Il lavoro, il sudore, la fatica, non mi hanno mai spaventato. Anzi. Però così era difficile"

Così ha lasciato il Sion

"Ho lasciato due anni di contratto a 34 anni a cifre importanti. E l'ho fatto perché voglio sentirmi vivo. Voglio divertirmi, giocare e lavorare. Ho ragionato su quello, ho preferito continuare su un'altra strada".