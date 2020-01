Fonte: Patrick Iannarelli

Tutto definito per il ritorno in Italia di Raoul Bellanova, terzino destro classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Milan. L'Atalanta ha chiuso l'accordo col Bordeaux sulla base di un prestito con diritto di riscatto e il giocatore è atteso venerdì a Bergamo per le visite mediche.