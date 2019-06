Fonte: dall'inviato a Torino, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in mixed zone dopo Italia-Bosnia, Andrea Belotti ha detto la sua anche sugli eventuali sviluppi UEFA che potrebbero coinvolgere il Milan e di conseguenza promuovere il Torino in Europa League al posto dei rossoneri: "Spero di tornare prima dalle vacanze, perché significa che siamo qualificati per l'Europa. Aspettiamo quello che succede, godiamoci le vacanze".