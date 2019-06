TMW - Belotti: "Vogliamo vincerle tutte. Con Mancini nuova idea di calcio"

Fonte: dall'inviato a Torino, Andrea Losapio

Andrea Belotti, in mixed zone, commenta il successo dell'Italia contro la Bosnia: "Sto bene fisicamente, ho avuto un periodo non tanto felice, magari non ero in condizione. Soltanto col lavoro, gli allenamenti, giocando le partite sono riuscito a trovare la condizione migliore e penso si stia vedendo".

Dove avevate sbagliato nel primo tempo? "Più che sbagliato secondo me c'è da fare i complimenti alla Bosnia. Nel primo tempo hanno giocato con grandissima aggressività e hanno fatto girare bene la palla avendo giocatori di altissimo livello. Alla lunga sono calati e bravi noi a uscire e sfruttare le occasioni che sono capitate. Non vediamo tutto negativo, sapevamo che la Bosnia era una diretta concorrente per vincere il girone. Complimenti a loro ma anche a noi che abbiamo vinto".

Cosa è cambiato con Mancini? "È cambiato prima di tutto l'allenatore che ha altre idee, altri modi di imporre il gioco e vedere le partite".

Potresti tornare prima dalle ferie... "Spero di tornare prima dalle vacanze, perché significa che siamo qualificati per l'Europa. Aspettiamo quello che succede, godiamoci le vacanze".

L'Italia è in una posizione favorevole nelle qualificazioni: "Vero, ma noi siamo l'Italia e vogliamo vincere tutte le partite del girone".